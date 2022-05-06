«Губы уже белели». Доброволец ВС России рассказал, как спас девочку в Ясиноватой

Юная жительница Ясиноватой вместе с родителями стояла в очереди к колонке, за водой. Внезапно прилетевшая со стороны ВСУ мина сильно ранила девочку. Но серьезных травм удалось избежать благодаря героизму российского солдата Романа Иванова. Он рассказал РЕН ТВ о спасении девочки.

В день очередного прилета со стороны ВСУ у колонки была небольшая очередь. Среди собравшихся были дети и старики. В это время ВСУ без предупреждения обстреляли Ясиноватую из тяжелой артиллерии. В жилые районы города прилетели мины калибром 122 миллиметра. Один из снарядов разорвался около девочки.

Иванов был неподалеку. Мина разорвалась на близком расстоянии от него — около 10 метров. Солдата оглушило, но он услышал крик о помощи.

«Двинулся на крик помощи, женский крик, истерический был. Я бегом побежал и сразу увидел: лежал мужчина без признаков жизни, а рядом с ним была кровь. Там была еще бабушка пожилая. Смотрю — женщина на коленях сидела и вот так держала девочку, у которой была сильно разорвана нога выше колена, раздробленная кость, даже торчала бедренная кость», — сообщил Иванов.

Он отметил, что девочка была в состоянии шока — она не плакала. Иванов вспомнил, что рядом была больница. Несмотря на свое состояние, он быстро сориентировался, как помочь девочке.

«Я оценил травму и понял, что время шло на секунды, очень переживал. Если у нее была повреждена бедренная артерия, то да, нельзя было мешкать», — сказал Иванов.

Он понес девочку в больницу. В это время пролетело еще несколько мин, но Иванов успешно донес ребенка до приемного отделения. Там состояние девочки ухудшилось

«Девочка глазки закатывала, и у нее губы уже белели. Тут уже время играло не на руку. Да, было тяжело, меня после взрыва ударило в грудную клетку, еще болела голова, давление. Тем не менее мы с солдатом, который, кстати, хромал, успели ее донести», — сказал Иванов.

Врачи боролись за жизнь девочки. Они оказали всю необходимую помощь. Иванов навещал ребенка. Он сказал, что врачам пришлось ампутировать ногу. К тому же у девочки была проникающая рана брюшной полости. Она осталась жива только благодаря быстрым и бесстрашным действиям Иванова.