Губернатор Приморского края опроверг вброс о больших потерях среди морпехов в районе Павловки | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 13:03 Губернатор Приморского края опроверг вброс о больших потерях среди морпехов в районе Павловки Глава Приморья Кожемяко заявил, что потери морпехов в Павловке сильно преувеличены РИА "Новости"

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Бойцы 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты понесли значительно меньшие потери в боях за село Павловка в Донецкой Народной Республике, чем утверждалось в соцсетях. Об этом заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

«Связались с командирами. Да, потери есть. Идут тяжелые бои. Но они далеко не такие, как пишут», — сказал глава региона в видеообращении.

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Военкор Александр Сладков написал в Telegram-канале, что военнослужащий от лица 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота обратился к главе Приморья с заявлением о неоправданных потерях личного состава в районе населенного пункта Павловка в ДНР. Аноним призвал Министерство обороны РФ разобраться в ситуации.

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Кожемяко не исключил, что опубликованная в Сети информация о больших потерях подразделений морской пехоты в зоне СВО могла оказаться вбросом со стороны украинских спецслужб. Теперь сообщение проверит военная прокуратура.

По информации РИА ФАН, глава региона отметил, что морпехи наступают жестко и потери есть, но далеко не такие.