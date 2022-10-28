Губернатор Приморья Кожемяко встретился с мобилизованными | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 19:11 Губернатор Приморья Кожемяко встретился с мобилизованными

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Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с мобилизованными жителями региона. Он заявил, что военные отправятся на защиту родины. Об этом сообщил «Золотой Рог».

Подготовку мобилизованные будут проходить в Ростовской области. Руководить учениями будут опытные инструкторы из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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Политик подчеркнул, что военные помогут удержать позиции. Он передал им партию теплых вещей, балаклав, квадрокоптеров, тепловизоров, а также другое оснащение.

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