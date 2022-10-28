Губернатор Приморья Кожемяко встретился с мобилизованными | 360°

28 октября 2022, 19:11
Губернатор Приморья Кожемяко встретился с мобилизованными
Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с мобилизованными жителями региона. Он заявил, что военные отправятся на защиту родины. Об этом сообщил «Золотой Рог».
Подготовку мобилизованные будут проходить в Ростовской области. Руководить учениями будут опытные инструкторы из Донецкой и Луганской Народных Республик.
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Политик подчеркнул, что военные помогут удержать позиции. Он передал им партию теплых вещей, балаклав, квадрокоптеров, тепловизоров, а также другое оснащение.
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Частичная мобилизация в РФ
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