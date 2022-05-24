Губернатор Донецкой области Украины заявил о взятии Светлодарска российскими военными

Российские военные взяли под контроль город Светлодарск и два находящихся рядом поселка. Об этом в беседе с журналистами заявил губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко.

Он добавил, что населенные пункты покинули только 30% от всего населения.

«В Светлодарске остались около 10 тысяч мирных жителей», — привел заявление Кириленко телеканал «Украина 24».

Губернатор добавил, что это произошло после того, как украинские военные отступили для последующей перегруппировки войск.

Накануне об установлении оперативного контроля над Светлодарском объявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Также там отметили, что полностью взят поселок Мироновский, расположенный рядом с городом.