Спецоперация 06 марта 2023, 18:44 Губернатор Белгородской сообщил об обстреле Мурома со стороны ВСУ Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ вновь ударили по центру Мурома Telegram

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ВСУ ударили по центру села Муром, где находятся социальные объекты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов изрешечен единственный в селе продуктовый магазин. Дал поручение главе округа Владимиру Жданову с завтрашнего дня запустить в работу автолавку, чтобы жители могли приобрести все необходимые товары», — сообщил он.

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Гладков добавил, что повредились три частных домовладения. Осколками снарядов выбило окна, посечены фасады и заборы. Кроме этого, он сообщил об аварии на линии газоснабжения.

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По его словам, никто из жителей не пострадал, аварийные и оперативные службы выехали на место для устранения последствий.

Накануне ВСУ обстреляли село Щетиновка Белгородского района, в результате которого повредился сарай на территории сельхозпредприятия и линия электропередачи.