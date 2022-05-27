Губернатор Белгородской области сообщил о смерти женщины после обстрелов ВСУ

Женщина, получившая ранение при обстреле населенного пункта Журавлевка со стороны ВСУ, скончалась. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Получившая вчера женщина скончалась от полученных ран. У нас опять беда», — написал он.

Накануне губернатор сообщил о том, что на территории приграничного с Украиной села Журавлевка женщина получила ранение. Гладков подчеркнул, что на пребывание в этом населенном действовал запрет.

Гладков добавил, что несмотря на обстрелы со стороны украинских войск, ситуация в области спокойная.

«За исключением некоторых направлений на приграничных территориях. В первую очередь, это Нехотеевка и Журавлевка Белгородского района, а также Середа Шебекинского округа. Посещать эти села ни в коем случае нельзя», — написал губернатор.

Власти Белгородской области эвакуировали жителей Журавлевки и поставили блокпост. При этом местные все равно оказываются в населенном пункте, под огнем ВСУ. В частности, два дня назад также ранение получил молодой человек.