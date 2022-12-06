Спецоперация 06 декабря 2022, 09:41 Грузовик почтовой службы привез солдатам тысячу писем за один день Минобороны России показало работу фельдъегерско-почтовой связи в зоне спецоперации

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Письма и посылки в зону спецоперации доставляют военнослужащие фельдъегерско-почтовой связи. Они рассказали Минобороны России, что стараются работать быстро, чтобы порадовать бойцов на линии соприкосновения.

Грузовики доставляют бандероли, письма и посылки из десятков регионов России прямо в зону спецоперации. Обменные пункты работают без перерывов и выходных. Военнослужащие подразделений фельдъегерско-почтовой связи принимают почту, сортируют и передают в руки военным почтальонам. Один из бойцов рассказал, что в предыдущий день доставил около тысячи конвертов.

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«Стараемся сделать это очень быстро, чтобы бойцы получили весточку от близких», — сказал его сослуживец.

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Ранее Минобороны России показало, чем российских солдат кормят на передовой. В районе дислокации развернули передвижные механизированные хлебозаводы, столовые, полевые кухни, комнаты бытового обслуживания и другие подразделения, а служба материально-технического обеспечения Западного военного округа привезла продукты.