Спецоперация 05 января 2023, 07:41 Группы западных спецподразделений отправили на Украину под видом наемников Депутат Баевский раскрыл, что под видом наемников в ВСУ воюют бойцы подразделений Запада РИА «Новости»

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Боевиков западных спецподразделений забрасывают на Украину под видом наемников. Об этом сообщил подполковник Народной милиции депутат парламента Донецкой Народной Республики Андрей Баевский ТАСС.

Он обратил внимание, что большое число бойцов приезжают они уже слаженными группами.

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«Так называемые наемники в большинстве случаев — сотрудники западных спецподразделений, которые у себя там вроде как „уволились“ и приехали на Украину под личиной наемников», — рассказал Баевский.

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По его словам, есть совсем небольшой промежуток времени между прибытием боевиков западных спецподразделений и выходом на задание — максимум пара месяцев. Подполковник Народной милиции обратил внимание, что за такое короткое время подготовить и сладить отделение невозможно.

«Приезжают уже слаженные группы, подготовленные люди, которые специализируются на таких операциях», — пояснил Баевский.

Ранее в ДНР обнародовали переговоры польских наемников в Марьинке.