Группы украинских националистов, замаскированных под российских военных, заметили в Славянске. Об этом ТАСС сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, нацисты готовят провокации, чтобы выявить среди местных жителей симпатизирующих России.

«Группы украинских боевиков в российской форме и с георгиевскими лентами заметили в Славянске», — заявил посол.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что подразделения ВСУ заминировали здание Славянского профессионального аграрного лицея (СПАЛ) в Славянске, чтобы обвинить ВС РФ в ударах по гражданским объектам.

По данным оборонного ведомства, радикалы планируют взорвать здание в момент нанесения российскими военнослужащими артиллерийских ударов по военным объектам в Славянске, писал RT.

Ранее военный историк Юрий Кнутов сообщил, что власти Украины используют все средства в борьбе против России, не гнушаясь откровенной пропагандой. Однако большинство бойцов ВСУ уже не верят в эту ложь.