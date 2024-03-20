Спецоперация 20 марта 2024, 10:03 Группы эвакуации назвали одной из главных целей для ВСУ РИА «Новости»: группы эвакуации остаются одной из приоритетных целей ВСУ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Группы эвакуации — одна из приоритетных целей ВСУ на поле боя. Об этом РИА «Новости» заявил командир отделения эвакуации штурмовой бригады «Урал».

«Группы эвакуации — это одна из приоритетных целей для противника, да это не секрет. <…> Четыре, пять человек компактно в кучке — это отличная цель для миномета», — пояснил военный медик с позывным «Днепр».

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Он добавил, что в таких группах работают едва ли не самые отчаянные военнослужащие — они вынуждены продвигаться под шквальным огнем, многие при этом получают ранения, бывают и жертвы. «Днепр» признался, что сам был тяжело ранен и потерял двух представителей своей группы, однако вернулся на поле боя.

Между тем позиции ВСУ продолжают ослабевать. На это влияют как потери личного состава, нехватка боеприпасов и ракет для систем ПВО, так и недавняя потеря зенитно-ракетных комплексов MIM-104 Patriot и С-300 в районе Покровска в Донецкой Народной Республике.