Спецоперация 29 апреля 2023, 22:59 Группу ВСУ в костюмах химзащиты ликвидировали в Артемовске «РВ»: ВС РФ уничтожили группу ВСУ в химзащите с неизвестными контейнерами под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские штурмовики уничтожили группу украинских боевиков в полных костюмах химической защиты на западе Артемовска. Противник занимались установкой контейнеров с неизвестным веществом, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Российские военные обнаружили боевиков ВСУ в помощью беспилотника. Группа из четырех человек, одетые в средства индивидуальной защиты от химических веществ и противогазы передвигалась по пересеченной местности. По пути своего следования украинские военные устанавливали контейнеры с неизвестным содержимым.

Реклама

Бойцы российских подразделений полностью ликвидировали группу противника.

Российские военные загнали в ловушку личный состав одного из подразделений ВСУ на Авдеевском направлении и нанесли противнику огневое поражение. Беспилотники отслеживали перемещения живой силы ВСУ под Авдеевкой, вся информация в режиме реально времени передавалась артиллерии. Бойцы ВС России нанесли по подразделению ВСУ несколько точечных ударов, а когда украинские военные после бегства заняли новый блиндаж, российские бойцы скорректировали удар по нему.