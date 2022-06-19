Группу военных врачей из Чечни наградили в ЛНР

Военных врачей из Чечни наградили в Луганске в День медицинского работника. Распоряжение подписал глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Об этом сообщило РИА «Новости».

Медики удостоились награды за «высокое профессиональное мастерство, верность своему долгу». Большинство получили грамоты от главы республики. Начальнику медико-санитарной части МВД по Чеченской Республике Рамзану Альдебирову вручили медаль «За спасение жизни».

Чеченские врачи трудятся в трех госпиталях, развернутых в ЛНР и ДНР для раненых бойцов и местных жителей, рассказал руководитель группы медиков Рустам Селимханов. Госпитали расположены в Мариуполе, Первомайске и Рубежном.

«За последний месяц нашими врачами оказана помощь для 120 человек стационарно и 200 — амбулаторно», — отметил Селимханов.

В преддверии Дня медицинского работника в регионах России открылось 19 учреждений здравоохранения.