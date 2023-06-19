19 июня 2023, 09:16
Группу военных с техникой уничтожили под Кременной в ЛНР
Офицер Марочко сообщил об уничтожении колонны ВСУ под Кременной в ЛНР
Колонну украинских военных с техникой уничтожили в районе города Кременная в Северодонецком районе ЛНР. Она направлялась к Серебрянскому лесничеству, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожена колонна противника с личным составом и техникой», — сказал он.
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Российские войска засекли к юго-западу от Кременной колонну Вооруженных сил Украины, которая двигалась в сторону Серебрянского лесничества. Координаты, по словам Андрея Марочко, передали артиллеристам, и они нанесли удар. Украинские войска потеряли шесть машин и около 20 военнослужащих.
Минобороны России сообщило, что десантники на Краснолиманском направлении уничтожили группу украинских военных при помощи стрелкового оружия, минометов и противотанковых ракетных комплексов. Перемещение противника раскрыли при помощи беспилотников.
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