Группу украинских диверсантов взяли в плен в Херсонской области | 360°

Важное 25 октября 2022, 11:43 Группу украинских диверсантов взяли в плен в Херсонской области Замглавы региона Стремоусов сообщил о взятии в плен украинской ДРГ в Херсонской области РИА "Новости"

Читать 360tv в

Группу украинских диверсантов взяли в плен в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

На опубликованном кадре видно, что украинские военнослужащие сидят на земле со связанными за спиной руками.

Реклама

Ранее Стремоусов сообщим о большом количестве «спящих ячеек», действующих в регионе. Он отметил, что властям известно о них и в скором времени все виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законами военного времени.

Реклама

Также замглавы области отмечал падение морального духа боевиков на Херсонском направлении. По словам Стремоусова, практически ежедневно ВСУ теряют не менее сотни бойцов, писал RT.

Кроме того, Стремоусов подчеркивал стабильность обстановки на фронте. Линию оборону регулярно пополняют и укрепляют, шансов ее прорвать у националистов нет.