Группу украинских диверсантов устранили под Херсоном | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 16:39 Поделиться Telegram

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Viber Группу украинских диверсантов устранили под Херсоном Источник РИА «Новости»: под Херсоном ликвидирована группировка украинских диверсантов РИА «Новости»

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Группу украинских диверсантов ликвидировали в Херсонской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник — сотрудник российских силовых структур.

«В ходе оперативно-боевых мероприятий российскими силовиками была обнаружена и ликвидирована украинская диверсионная группа», — рассказал он.

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По его словам, двое противников были обнаружены в ходе досмотра отдельно стоящего строения в Алешках. Они получили несовместимые с жизнью ранения в ходе боестолкновения.

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При тщательном изучении территории были найдены два самодельных взрывных устройства с осколочными элементами типа болтов и гаек. Их решили уничтожить на месте обнаружения. Для этого использовали накладной заряд.

Ранее стало известно, что в Херсонской области удалось остановить продвижение ВСУ. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. По его словам, противник оказался в огневом мешке. Также он сообщил, что прорвавшихся в подконтрольную России зону солдат ВСУ также уничтожают.

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