20 декабря 2022, 14:58
Группу украинских диверсантов уничтожили в ДНР
Минобороны: российские военные разбили в ДНР диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике диверсионно-разведывательную группу украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Диверсанты обосновались в районе поселка городского типа Новодонецкое, где их и разбили бойцы ВС России.
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Всего за сутки потери противника на Южно-Донецком направлении составили до 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, российские военные уничтожили три боевые бронированные машины и два пикапа.
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В районах населенных пунктов Константиновка и Золотая Нива в ДНР российская артиллерия разбила пункты временной дислокации подразделений двух мехбригад ВСУ.
В субботу, 17 декабря, стало известно, что украинские войска активизировали деятельность диверсантов под Сватово в ЛНР. В середине декабря ВС России уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Донбассе.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
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