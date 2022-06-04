Группу украинских диверсантов ликвидировали в Запорожской области

Украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) уничтожили в Мелитопольском районе Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Диверсантов нейтрализовали в Мелитопольском районе. Они пытались оказать сопротивление.

«В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — заявил Рогов.

Он добавил, что после происшествия начались следственные действия.

Вооруженные силы РФ контролируют приазовскую часть Запорожской области — там функционируют военно-гражданские администрации. В ближайшее время в регионе будут работать российские интернет и мобильная связь. Уже через месяц жители Запорожья смогут получить российские паспорта.