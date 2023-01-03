Спецоперация 03 января 2023, 18:13 Группу украинских диверсантов ликвидировали бойцы ЛНР в Донбассе Офицер Марочко рассказал о ликвидации украинской ДРГ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Военные Луганской Народной Республики при помощи переданных волонтерами тепловизоров вычислили и уничтожили группировку украинских диверсантов на Краснолиманском направлении в Донбассе. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал офицер второго армейского корпуса ЛНР Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что группа диверсантов под прикрытием густого тумана планировала встать на позиции около села Стельмаховка.

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Но бойцы быстро вычислили вражеских боевиков по показаниям тепловизоров, которые подарили волонтеры.

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«На Краснолиманском направлении уничтожена очередная диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Украины», — заявил Марочко.

О ликвидации разведывательно-диверсионной группы ВСУ в районе Стельмаховки Луганской Народной Республики ранее сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что еще две группировки диверсантов уничтожили в Харьковской области около поселка Новоселовское и села Табаевка.

Представитель министерства отметил, что за минувшие сутки российские войска продолжили успешное наступление по всем направлениям, нанося значительные удары по теряющим боевую технику и личный состав вражеским войскам.