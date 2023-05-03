Спецоперация 03 мая 2023, 06:17 Группу наступающих пехотинцев в зоне спецоперации остановили огнем Командир САУ «Акация»: российские артиллеристы уничтожили наступающих пехотинцев ВСУ РИА «Новости»

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Артиллеристы Западного военного округа уничтожили группу украинских военных, которые пошли в наступление. Об удачной операции рассказал Минобороны командир самоходной артиллерийской установки «Акация» калибра 152 миллиметра, сообщил ТАСС.

В одном из напряженных боев, по словам командира, удалось остановить большую группу бойцов. На участке работал взвод. Расчеты выпустили по половине боекомплекта, 20-25 снарядов.

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«Нам потом докладывают, что мы уничтожили большое количество пехоты, которое шло в наступление на нас», — сказал военнослужащий.

В расчет САУ «Акация» вошли четыре человека, в том числе по одному мобилизованному и добровольцу, остальные заступили на службу по контракту. Их задача — уничтожать осколочно-фугасными снарядами фортификационные укрепления, блиндажи, бункеры, батареи, пехоту Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны показало боевую работу расчета САУ «Акация» в зоне проведения спецоперации. Батареи ударили по скоплению сил и техники противника с закрытых огневых позиций, уничтожили боевую машину пехоты и грузовик.