Группу мобилизованных в Калининградской области самолетом отправили к месту подготовки | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 07:06 Поделиться Telegram

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Viber Группу мобилизованных в Калининградской области самолетом отправили к месту подготовки Минобороны РФ показало, как 140 мобилизованных в Калининградской области отправили в части

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Группу мобилизованных в Калининградской области бойцов самолетом отправили в воинские части на подготовку. Минобороны России показало, как земляки проводили солдат.

За бойцами прилетел самолет военно-транспортной авиации ВКС России. Более 140 человек попрощались с близкими и земляками, а затем отправились в учебные центры. Они пройдут курс подготовки и примут участие в боевом слаживании подразделений. Многие мобилизованные уже имеют боевой опыт. Их обучат в соответствии с военно-учетными специальностями.

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«Так нужно, чтобы семья спокойно спала. Как говорится, если не мы, то кто. Руки помнят», — сказал один из мобилизованных.

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Другой боец рассказал, что бойцы уже прошли двухнедельную боевую, медицинскую и инженерную подготовку.

Мобилизованные в Калининградской области отправились с аэродрома Чкаловск на полигоны Западного военного округа, рассказали ранее в Минобороны России. Они пройдут боевую подготовку. Курсы подобрали исходя из боевого опыта каждого отдельно взятого бойца.

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