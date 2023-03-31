Спецоперация 31 марта 2023, 20:08 Группу французских наемников уничтожили в Донбассе Российские военные уничтожили наемников Иностранного легиона из Франции в зоне СВО РИА «Новости»

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Военнослужащие Западного военного округа уничтожили в зоне спецоперации группу наемников, входивших в состав французского Иностранного легиона и сражавшихся на стороне ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал боец 20-й армии ЗВО.

Российские военные столкнулись с противником около месяца назад на кременском участке фронта в Донбассе.

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«В основном отправляют сюда наемников из подготовленных людей, но мы им даем отпор всегда», — отметил выполняющий задачи на указанном направлении боец.

Часть наемников, по его словам, уничтожили. Некоторым удалось спастись — иностранцы ретировались.

Боец ВС России добавил, что в отряде противника было несколько украинских военнослужащих.

«Это был французский легион, большинство людей этой группы были именно французы», — подчеркнул он.

На данном участке ведения боевых действий, по словам бойца, иностранцы выступают в роли инструкторов, а также входят в состав штурмовых и диверсионных отрядов киевского режима.