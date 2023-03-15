Важное 15 марта 2023, 13:36 Группу диверсантов-разведчиков ВСУ ликвидировали в Запорожской области Минобороны: украинскую ДРГ ликвидировали рядом с Новоданиловкой в Запорожской области РИА «Новости»

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За сутки ведения спецоперации Вооруженные силы Украины потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях около 75 военнослужащих. Российская армия остановила у населенного пункта Новоданиловка диверсионно-разведывательную группу, объявил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артиллерия группировки войск «Восток», оперативно-тактическая и армейская авиация нанесли ВСУ поражение вблизи Угледара и Пречистовки Донецкой Народной Республики, села Щербаки Запорожской области.

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Рядом с Новоданиловкой Запорожской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу, а всего за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинская армия потеряла до 75 военных.

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Кроме того, российские бойцы вывели из строя четыре пикапа, три боевые бронированные машины и самоходную артустановку «Акация».

Всего с начала проведения спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 8953 единицы украинской специальной военной автомобильной техники, 8303 танка и боевые бронированные машины, 4363 орудия полевой артиллерии и миномета, 3425 беспилотников и другие виды техники.