14 июля 2023, 09:04
Группу диверсантов на Краснолиманском направлении остановили при помощи тяжелой огнеметной системы
Офицер Марочко: ВС России уничтожили 12 диверсантов на Краснолиманском направлении
Украинская диверсионно-разведывательная группа из 12 человек пыталась атаковать российские войска на Краснолиманском направлении. Ее остановили ударом тяжелой огнеметной системы, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Диверсионно-разведывательная группа решила воспользоваться рельефом местности и прорваться в тыл российских подразделений между населенными пунктами Терны и Невское на Краснолиманском направлении. Боевиков прикрывала артиллерия, но это не помогло — их, по словам офицера, заметили и остановили.
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«Группа в количестве 12 военнослужащих была уничтожена тяжелой огнеметной системой», — сказал он.
Группировка войск «Центр» применила ТОС «Солнцепек» на Краснолиманском направлении и поразила пять целей, «Юг» — ударила по 28-й механизированной бригаде ВСУ возле Курдюмовки в ДНР. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинское командование бросило своих бойцов на штурмы, но поберегло полученную с Запада технику.
Специальная военная операция РФ на Украине
Красный Лиман
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