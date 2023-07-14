Спецоперация 14 июля 2023, 09:04 Группу диверсантов на Краснолиманском направлении остановили при помощи тяжелой огнеметной системы Офицер Марочко: ВС России уничтожили 12 диверсантов на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Украинская диверсионно-разведывательная группа из 12 человек пыталась атаковать российские войска на Краснолиманском направлении. Ее остановили ударом тяжелой огнеметной системы, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Диверсионно-разведывательная группа решила воспользоваться рельефом местности и прорваться в тыл российских подразделений между населенными пунктами Терны и Невское на Краснолиманском направлении. Боевиков прикрывала артиллерия, но это не помогло — их, по словам офицера, заметили и остановили.

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«Группа в количестве 12 военнослужащих была уничтожена тяжелой огнеметной системой», — сказал он.

Группировка войск «Центр» применила ТОС «Солнцепек» на Краснолиманском направлении и поразила пять целей, «Юг» — ударила по 28-й механизированной бригаде ВСУ возле Курдюмовки в ДНР. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинское командование бросило своих бойцов на штурмы, но поберегло полученную с Запада технику.