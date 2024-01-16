Спецоперация 16 января 2024, 06:30 Группу бойцов ВСУ взяли в плен на Купянском направлении Бойцы группировки «Запад» пленили солдат ВСУ во время штурма позиций у Купянска

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На Купянском направлении штурмовики группировки войск «Запад» взяли под контроль позиции Вооруженных сил Украины и захватили группу военнослужащих, которые поделились важной информацией. Об этом сообщило Минобороны России.

Командир штурмовой группы с позывным Ларек заявил, что к позициям ВСУ подобрались одновременно три группы с разных направлений. Из них одна проникла в тыл противника. Началась атака, завязался стрелковый бой. Оказавшись в окружении, украинские военные сдались в плен. Им оказали медпомощь и отправили в тыл, где бойцы рассказали об обстановке в своей армии.

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«Бойцы ВСУ на позициях находятся без связи, нет никакого сообщения между собой. Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что бойцов его подразделения забросили на позиции, дали небольшое количество оружия, немного воды и еды. Они сидели и отстреливались», — сказал Ларек.

Танкисты первой гвардейской танковой армии уничтожили на Купянском направлении замаскированный опорный пункт. Они нанесли удары с закрытых позиций.