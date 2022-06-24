Российская армия заблокировала группировку ВСУ в районе Горского и Золотого

Подразделения российских войск взяли в кольцо группировку ВСУ в районе городов Горское и Золотое Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он уточнил, что в окружение попали четыре батальона, бригада территориальной обороны, формирование украинского националистического батальона и отряд иностранных наемников.

«Всего в Горском котле сейчас заблокированы до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов „Правого сектора“*, до 80 иностранных наемников. А также более 40 единиц боевых бронированных машин и около 80 орудий и минометов», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны России добавил, что за последние сутки добровольно сложил оружие 41 украинский боевик. Пленные заявили, что окруженная группировка истощена. Численность личного состава меньше 40%. Командование лишилось возможности отдавать приказы военным.

Горский котел полностью отрезан от поступления оружия, боеприпасов и топлива. Российские военные продолжают сжимать кольцо окружения, проводя непрерывный обстрел. В ходе вчерашнего наступления они освободили половину города Золотое.