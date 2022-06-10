Группировку войск ВСУ в Славянске и окрестностях оценили в 70 тысяч военных

В Славянске и на прилегающих к нему территориях могут находиться до 70 тысяч украинских военных. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

Считать численность украинских военных, удерживающих Славянск, внутри самого города не очень корректно, отметил Ольхин. Замминистра информации ДНР пояснил, что от Авдеевки до Славянска в Донецкой области идет практически одна агломерация.

«Там суммарно группировка войск <…> Разные эксперты по-разному называют, но 60-70 тысяч точно», — сказал Ольхин.

Штаб теробороны Донецкой Народной Республики накануне сообщил, что группировки войск ДНР и ЛНР при поддержке российских военных ведут бои за Славянск. Перед этим об успешном наступлении союзных войск на Славянск писали и западные СМИ. Сообщалось, что ВСУ вынужденно отступили на берег реки Северский Донец с западной стороны, что позволило освободить сразу пять населенных пунктов.