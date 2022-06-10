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    10 июня 2022, 14:58

    Группировку войск ВСУ в Славянске и окрестностях оценили в 70 тысяч военных

    Замминистра информации ДНР Ольхин: Славянск удерживают до 70 тысяч военных ВСУ

    Александр Блинов

    В Славянске и на прилегающих к нему территориях могут находиться до 70 тысяч украинских военных. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил замминистра информации ДНР Артем Ольхин.

    Группировку войск ВСУ в Славянске и окрестностях оценили в 70 тысяч военных

    Считать численность украинских военных, удерживающих Славянск, внутри самого города не очень корректно, отметил Ольхин. Замминистра информации ДНР пояснил, что от Авдеевки до Славянска в Донецкой области идет практически одна агломерация.

    «Там суммарно группировка войск <…> Разные эксперты по-разному называют, но 60-70 тысяч точно», — сказал Ольхин.

    Штаб теробороны Донецкой Народной Республики накануне сообщил, что группировки войск ДНР и ЛНР при поддержке российских военных ведут бои за Славянск. Перед этим об успешном наступлении союзных войск на Славянск писали и западные СМИ. Сообщалось, что ВСУ вынужденно отступили на берег реки Северский Донец с западной стороны, что позволило освободить сразу пять населенных пунктов.