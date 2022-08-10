Группировку пособников СБУ поймали в Херсонской области

Нескольких сторонников СБУ поймали в Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой пресс-службу МВД региона.

По данным ведомства, у задержанных нашли тайники с оружием. Их оборудовали в лесу.

«Задержали четырех жителей Херсонской области 1977–1984 годов рождения. В Голопристанском районе они перевозили по реке диверсантов, оружие, боеприпасы», — сообщили представители МВД Херсонской области.

По их словам, один из пособников СБУ делал вид, будто бы ездит на рыбалку на велосипеде. Но на самом деле пунктом назначения задержанного были места дислокации военнослужащих ВС России. Он приезжал туда, узнавал нужную информацию и затем передавал ее украинской стороне.

Кроме того, у задержанных изъяли целый перечень различных боеприпасов. Среди них — четыре противотанковые мины с запалами, несколько гранат, три автомата Калашникова с патронами к ним и два гранатомета «Комар» польского производства.