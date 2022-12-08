Спецоперация 08 декабря 2022, 14:09 Группировку польских наемников уничтожили в Харьковской области Минобороны сообщило об ударе по группе из 90 польских наемников в Харьковской области РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России ударом высокоточного оружия уничтожили более 90 наемников из Польши в районе поселка Боровское Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ударами высокоточным оружием с воздуха ликвидированы пять американских реактивных систем залпового огня MLRS и немецких боевых машин MARS-II. Все они находились около сел Шевченковского и Григоровского Запорожской области.

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Также уничтожены две пусковые установки HIMARS в районе села Ильичевка Донецкой Народной Республики.

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Тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 93 подразделения украинских войск на огневых позициях, а также ударили по живой силе и военной технике в 196 районах проведения специальной военной операции.

Около поселка Печенеги в Харьковской области российские войска поразили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У», а около поселка Дылеевка в Донецкой Народной Республике — американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.