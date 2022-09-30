Группировку из 200 украинских боевиков уничтожили ударом ракет под Краматорском | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 14:17 Поделиться Telegram

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Viber Группировку из 200 украинских боевиков уничтожили ударом ракет под Краматорском Минобороны заявило об уничтожении группы из 200 боевиков и арсенала ВСУ под Краматорском РИА «Новости»

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Российские войска нанесли удары по складу с вооружениями и расположению 81-й аэромобильной бригады ВСУ под Краматорском. В результате ликвидированы около 200 боевиков, более 30 тонн боеприпасов к реактивной артиллерии и 23 единицы военной техники. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

За сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили подразделения мотопехотной и артиллерийской бригад ВСУ около Николаева и села Закотное в ДНР, а также ударили по позициям горно-штурмовой бригады и группе теробороны в Херсонской области и около сера Времевка в ДНР.

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Поражение получили две механизированные бригады в районе поселка Редкодуб, где уничтожено два пункта заправки военной техники, а также артиллерийское подразделение на огневых позициях.

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Российские войска уничтожили шесть складов с боеприпасами ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Днепропетровской областях.

Около города Николаева ударом ВКС уничтожены мобильная группа центра радиоэлектронной разведки ВСУ и взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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