Российские военные уничтожили свыше 60 боевиков из группировки «Донбасс»

Российские военные точным ударом артиллерии уничтожили около 60 боевиков из националистической группировки «Донбасс». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, нацистов ликвидировали в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Помимо этого, российские военные ликвидировали около 200 националистов и несколько единиц тяжелой техники, а также девять артиллерийских установок ВСУ в Днепропетровской области, сообщил Конашенков.

Также за последние сутки российские войска разбили свыше 50 взводов украинской артиллерии.

Кроме того, Минобороны сообщило о подвиге старшего лейтенанта Карымбаева, который вместе со своей группой уничтожил больше 20 нацистов в стрелковом бою.