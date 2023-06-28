Спецоперация 28 июня 2023, 08:28 Группировка «Запад» за сутки сорвала три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении Артиллеристы группировки «Запад» сорвали 3 попытки ротации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Артиллеристы группировки «Запад» в течение суток сорвали три попытки ротации ВСУ на Купянском направлении — в районе Кисловки, Новоселовского и Ольшан. Противник потерял более взвода живой силы и пикап, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Экипажи вертолетов и самолетов совершили 11 авиаударов по скоплению живой силы и вооружения противника, в том числе — подразделениям теробороны. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил по пункту временной дислокации подразделений украинской бригады территориальной обороны возле Ковшаровки. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы «Запад» уничтожил самоходную артиллерийскую установку зарубежного производства в районе Песчаного. Наконец, возле населенного пункта Берестовое расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» ликвидировал минометный расчет ВСУ.

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Ранее Минобороны России сообщило, что расчет УР-77 («Змей Горыныч») уничтожил опорные пункты украинской армии на Краснолиманском направлении.