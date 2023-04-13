Спецоперация 13 апреля 2023, 10:22 Группировка «Запад» уничтожила 2 украинские ДРГ на Купянском направлении Группировка «Запад» уничтожила 2 ДРГ и помешала ротациям ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные помешали ротации ВСУ на Купянском направлении и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России полковник Сергей Зыбинский, написало РИА «Новости».

«На Купянском направлении военнослужащие группировки войск „Запад“ вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны», — рассказал он.

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По его словам, артиллерийская группировка помешала трем ротациям подразделений Вооруженных сил Украины около населенных пунктов Артемовск, Стельмаховка и Ивановка. Зыбинский добавил, что «Запад» уничтожил на этом направлении САУ Krab польского производства и танк.

Это удалось сделать при использовании высокоточных боеприпасов «Краснополь». Операцией командовал сержант Василий Кольчиков, отметили в пресс-центре.