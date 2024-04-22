Спецоперация 22 апреля 2024, 13:45 Группировка «Запад» отразила четыре контратаки «Азова» в ДНР Минобороны: группировка «Запад» отбила четыре контратаки «Азова» в ДНР РИА «Новости»

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Российские бойцы подразделений группировки «Запад» отразили несколько контратак штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов»*) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям двух бригад противника (21-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой) в районе населенного пункта Терны.

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В районе Григоровки бойцы успешно отразили четыре контратаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения нацгвардии («Азов»*), подчеркнули в пресс-службе.

ВСУ лишились до 25 военнослужащих, два пикапа, а также 122-миллиметровой САУ «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили девять контратак штурмовых групп нескольких бригад украинской армии в районах Первомайского, Семеновки, а также населенных пунктов Нетайлово и Бердычи в ДНР.

* «Азов» — запрещенная в России террористическая организация.