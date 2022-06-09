Группировка ВСУ зажата в клещах у села Богородичное в ДНР

Российские бойцы продолжают освобождать территории от украинских националистов. Сейчас идут бои за село Богородичное в ДНР. Там находится группировка ВСУ, которая оказалась зажата между наступающими войсками России. Об этом заявил военный эксперт и аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Освобождение Святогорской лавры

Самым значимым событием последних дней стало освобождение Святогорска. Но еще более значимо освобождение лавры. Не потому, что она имеет большое религиозное значение, а потому, что находится на высоком правом берегу Северского Донца. Интересно, что, судя по представленным Минобороны записям с беспилотников, бои за лавру не велись. Видимо, была достигнута договоренность, поэтому вооруженные силы противника оставили ее без боя, что радует.

Источник фото: РИА «Новости»

В любом случае взятие лавры означает резкое ухудшение ситуации у противника, который находится на правом берегу Северского Донца и держит оборону. <…> Дело в том, что выйдя на правый берег именно в районе Святогорской лавры, противник автоматически оказывается в окружении. Дальнейшее сопротивление в Татьяновке было бессмысленно. Ее взяли практически без боя, о чем было объявлено сегодня утром.

При этом остается группировка противника у села Богородичное. За него сейчас идут бои, но и эта группировка оказывается зажатая в клещах между двумя наступающими группировками наших войск. После падения Богородичного вопрос падения Долины и Краснополья становится бессмысленным, потому что от Богородичного и лавры ВС России выйдут в тыл этим войскам. Там есть лесной массив, но его сейчас чистят. Это вопрос нескольких дней.

После этого ВС России перейдут уже непосредственно к городской застройке Славянска, до которого сейчас менее 20 километров. Причем эти вооруженные силы не отделены от Славянска рекой.

Источник фото: РИА «Новости»

На левом берегу нами взята Ильичевка. Это последний населенный пункт южнее Лимана, который еще удерживался ВСУ. Противник отошел оттуда без боя, потому что иначе его бы просто уничтожили. Но при этом Северский Донецк никто не форсирует, в этом нет необходимости, хотя оттуда географически ближе до Славянска. Форсирование приведет к лишним потерям, в которых нет необходимости.

Судя по всему, здесь наступление будет развиваться вдоль дороги от Изюма на Славянск, в то время как от Попасной будут продавливать оборону противника. Здесь ситуация безвыходная, потому что мы упираемся в Соледар. Нам нужно уничтожать горско-золотую группировку, которой сейчас плотно занимаются. После этого можно уже говорить о том, что северодонецкая и лисичанская группировки будет находиться в окружении.

Ситуация в Северодонецке

Ходят слухи, что Зеленский дал добро на постепенный отвод войск из Северодонецка. В Северодонецке ситуация критическая. Во-первых, обороняющаяся группировка разбита на несколько отдельных. Освобожден аэропорт. Сейчас зачищаются лесопосадки вокруг аэропорта. Этой группе, которая прижата к Северскому Донцу, выйти через единственно уцелевший мост будет очень тяжело.

Вторая группировка с иностранными наемниками блокирована на остатках завода «Азот». Бои там идут непосредственно в промзоне. Часть сил 110-й и 115-й бригад теробороны уже отошли из Северодонецка в Лисичанск. Как будут развиваться события, мы увидим уже в ближайшие дни. Судя по всему, эту группировка обречена.

Источник фото: РИА «Новости»

Северо-западнее Святогорска был освобожден Студенок. Сейчас заканчивается его зачистка. Точно также чистят и достаточно густые окрестные леса. Там можно неделями прятаться, поэтому для зачистки нужно большое количество войск.

Что касается Авдеевки. Здесь продолжаются бои на южной окраине Нью-Йорка. Продолжается медленное продавливание с севера вокруг Авдеевки. Наши вышли к Красногоровке и Каменке, но говорить об окружении Авдеевки не приходится.

Возле Светлодарска продолжаются бои за углегорскую ТЭС и поселок Новолуганское. В Николаевской области на границе с Херсонской областью была разбита группировка противника, которая была допущена на левый берег реки Ингулец и заняла Давыдов Брод. Российские военные закрепились в Белой Кринице. Больших боев нет, но происходят артиллерийские дуэли.

То же самое происходит и в Харькове, но тут противник постоянно пытается контрнаступать — после того, как его выдавили практически к трассе с Харькова на Старый Салтов. Идут бои и в Цуповке, и в Великих Проходах, и в Терновом, и возле Рубежного. Но все эти бои идут на правом берегу Северского Донца, а о той группировке, которая высадилась на левом берегу, так ничего и не известно. Видимо, она там бродит по лесам.