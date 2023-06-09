09 июня 2023, 06:47
Группировка «Восток» за сутки на двух направлениях уничтожила свыше 50 единиц техники
ВС России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 единиц техники
Российские войска за сутки вывели из строя на Южно-Донецком и Запорожском более 50 единиц техники Вооруженных сил Украины, в том числе танки и бронемашины пехоты. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об этом РИА «Новости».
Восточная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии ударила по местам расположения противника на Южно-Донецком направлении и уничтожила целый парк военной техники. ВСУ лишились 17 бронеавтомобилей и восьми танков, понесли боевые потери личного состава. Российские средства ПВО сбили на этом направлении по два беспилотника «Фурия» и «Лелека».
Реклама
Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении боевых действий вывели из строя до 13 танков, десять бронемашин пехоты и шесть бронеавтомобилей. Вблизи Степногорска разнесли два орудия артиллерии, у Каменского — минометный расчет. В районе населенного пункта Березовое уничтожили по два взводных опорных пункта и МТЛБ, минометный и гранотометный расчеты украинской армии.
Система ПВО Восточного военного округа впервые сбила британскую крылатую ракету Storm Shadow. Ее перехватили на высоте не больше 120 метров.
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама