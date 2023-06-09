Спецоперация 09 июня 2023, 06:47 Группировка «Восток» за сутки на двух направлениях уничтожила свыше 50 единиц техники ВС России на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожили свыше 50 единиц техники РИА «Новости»

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Российские войска за сутки вывели из строя на Южно-Донецком и Запорожском более 50 единиц техники Вооруженных сил Украины, в том числе танки и бронемашины пехоты. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил об этом РИА «Новости».

Восточная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии ударила по местам расположения противника на Южно-Донецком направлении и уничтожила целый парк военной техники. ВСУ лишились 17 бронеавтомобилей и восьми танков, понесли боевые потери личного состава. Российские средства ПВО сбили на этом направлении по два беспилотника «Фурия» и «Лелека».

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Олег Чехов сообщил, что на Запорожском направлении боевых действий вывели из строя до 13 танков, десять бронемашин пехоты и шесть бронеавтомобилей. Вблизи Степногорска разнесли два орудия артиллерии, у Каменского — минометный расчет. В районе населенного пункта Березовое уничтожили по два взводных опорных пункта и МТЛБ, минометный и гранотометный расчеты украинской армии.

Система ПВО Восточного военного округа впервые сбила британскую крылатую ракету Storm Shadow. Ее перехватили на высоте не больше 120 метров.