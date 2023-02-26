Спецоперация 26 февраля 2023, 14:28 Группировка «Восток» ударила по ВСУ у Никольского и Угледара Минобороны: союзные силы нанесли огневое поражение ВСУ у Никольского и Угледара РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России ударили по позициям ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Угледар», — рассказал он.

Реклама

По его словам, эту боевую задачу выполнили с помощью оперативно-тактической авиации и артиллерии. Конашенков сказал, что удар нанесли военнослужащие из группировки «Восток».

Реклама

Также он обозначил потери противника в этой зоне спецоперации за истекшие сутки. По его словам, за последние 24 часа на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ВСУ лишились свыше 75 единиц живой силы, танка, боевой машины пехоты и двух пикапов. Также была уничтожена боевая бронированная машина украинской армии.