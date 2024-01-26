26 января 2024, 08:17
Группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ по усилению у Ровнополя
ВС России сорвали 4 попытки усиления позиций ВСУ на Южно-Донецком направлении
За сутки российская группировка «Восток» за сутки сорвала четыре попытки Вооруженных сил Украины усилить передовые позиции на Южно-Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
«В течение суток сорваны четыре попытки усиления противником передовых позиций в районах Старомайорского и Ровнополя», — указал он.
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Благодаря авиации и огню артиллерии удалось поразить четыре пункта временной дислокации, «опорники» и места скопления живой силы двух бригад противника в районах Константиновки и Новомихайловки. Также ВС России уничтожили три пункта управления беспилотной авиацией и грузовой автомобиль с боеприпасами ВСУ.
Украинские боевики лишились танка Т-64, двух БМП, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» и гаубицы «Гиацинт-Б». Также на этом направлении ВСУ потеряли зенитный ракетный комплекс «Стрела-10», станцию радиоэлектронной борьбы, четыре дрона типа «Лелека» и примерно 130 бойцов, добавил Гордеев.
Офицер ВСУ Николай Мельник признался, что власти Украины бросают раненых военных на произвол судьбы. После получения пенсии пострадавшим не хватает денег на нормальное существование.
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