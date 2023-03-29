Спецоперация 29 марта 2023, 09:13 Группировка войск «Запад» разбила четыре украинские ДРГ на Купянском направлении Представитель «Запада» Зыбинский: украинские ДРГ разбиты на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российские военные группировки войск «Запад» уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, а также сорвали три переброски резервов. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

«В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск „Запад“ вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

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Также, по его словам, удалось сорвать три переброски резервов рядом с населенными пунктами Масютовка и Гряниковка. Артиллерия группировки уничтожила склад боеприпасов около Берестового и разбила минометный расчет ВСУ в районе Масютовки.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что подразделения ВСУ на Купянском направлении отобрали у фермеров сельскохозяйственную технику. Они пошли на этот шаг, чтобы перебросить боеприпасы под видом весенней посевной.