Спецоперация 05 марта 2023, 14:57 Группировка войск «Восток» уничтожила до 80 бойцов ВСУ на Запорожском и Южно-Донецком направлениях Минобороны: ВСУ потеряли более 80 человек на Запорожском и Южно-Донецком направлениях РИА «Новости»

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Украинские войска потеряли более 80 человек личного состава в результате активных действий подразделений группировки войск «Восток» российской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что противник сконцентрировал свои войска около Угледара, а также сел Новомихайловка, Павловка и поселка Шевченко в Донецкой Народной Республике.

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«Общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 80 украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

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Представитель Минобороны подчеркнул, что, кроме потери в личном составе, войска противника лишились боевой машины пехоты, пяти бронированных машин, четырех пикапов, а также гаубицы Д-20.

Также около села Варваровка Запорожской области удары российских военных уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, а в районе села Новоивановка Запорожской области подорвали склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.