Спецоперация 01 марта 2023, 14:20 Группировка войск «Восток» уничтожила до 80 боевиков ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях Минобороны: потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях составили до 80 человек РИА «Новости»

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Удары группировки российских войск «Восток» ликвидировали до 80 украинских военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что огневое поражение украинские военные понесли в районе Угледара и поселка Никольское Донецкой Народной Республики, а также около сел Червоного, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

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«Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30», — перечислил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что действующие на Донецком направлении артиллерийские подразделения Южной группировки войск уничтожили до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Около поселков Очеретино и Новоселовка Первая в ДНР уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.