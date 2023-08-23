Спецоперация 23 августа 2023, 07:06 Группировка войск «Восток» разнесла 8 опорных пунктов ВСУ за сутки ВС России уничтожили 8 опорных пунктов ВСУ за сутки и сорвали ротацию войск РИА «Новости»

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Российские подразделения уничтожили за сутки восемь опорных пунктов украинской армии, остановили эвакуацию поврежденной техники и пресекли ротацию войск. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил об этом РИА «Новости».

К северо-востоку от Никольского поразили один опорный пункт, в районе Старомайорского в ДНР — еще четыре, а также склад боеприпасов. В общей сложности за сутки бойцы группировки «Восток» уничтожили восемь опорных пунктов.

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Вблизи Урожайного разбили три пункта временной дислокации, минометный расчет и остановили эвакуацию подбитой техники, у совхоза «Октябрь» и Пречистовки — пикапы с солдатами, американский бронетранспортер M113, у Новомихайловки — боевую бронированную машину, в районе Ровнополя — американскую гаубицу М777, к югу от Темировки — британскую гаубицу FH70. Вооруженные силы Украины пытались провести ротацию войск в районе Новодаровки, но ее сорвала российская артиллерия.

Беспилотники «Фурия» и «Лелека» сбили силами зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и переносного зенитного ракетного комплекса «Верба».

Американские стратеги объяснили провал контрнаступления ВСУ тем, что командование рассредоточило войска по разным направлениям. Они посоветовали киевскому режиму сконцентрироваться на прорыве линии обороны в Запорожской области.