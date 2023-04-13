Спецоперация 13 апреля 2023, 15:02 Группировка войск «Центр» ударила по ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВСУ на Краснолиманском направлении потеряли до 80 бойцов РИА «Новости»

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Российские войска нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. За сутки на этом участке боевых действий погибли и получили ранения до 80 украинских военнослужащих, отметил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

В боях на этом участке спецоперации участвовали артиллерия группировки войск «Центр», армейская и оперативно-тактическая авиация.

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Они нанесли поражение украинским подразделениям вблизи населенных пунктов Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны ДНР.

У населенного пункта Невское ЛНР также разбили склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады ВСУ.

В общей сложности на этом направлении, по словам Конашенкова, за сутки украинская армия потеряла до 80 военнослужащих. Войска также лишились двух боевых бронемашин и гаубицы Д-20.

На Донецком направлении ВСУ остались без 300 бойцов, на Южно-Донецком и Запорожском потеряли до 20 человек, на Херсонском — до 35 военнослужащих, на Купянском — более 35 солдат.