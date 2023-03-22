Спецоперация 22 марта 2023, 06:16 Группировка войск «Центр» ударила по пехоте и технике ВСУ на Краснолиманском направлении Расчеты «Мста-С» поразили пехоту и технику ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские войска при помощи беспилотника засекли пехоту и технику Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении. По ним ударили расчеты артиллерийских установок «Мста-С», сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин.

Разведку провели расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» группировки войск «Центр». Они заметили на одном из участков в зоне конфликта скопление украинских военнослужащих и техники, а потом передали информацию командованию. Расчетам «Мста-С» отдали приказ нанести удар.

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«В результате огневого поражения противник понес потери в личном составе и технике», — сказал представитель группировки войск.

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На другом участке, Червонодибровском, заметили переправку боевых машин пехоты украинских войск. Артиллеристы ударили по противнику, и военные ВСУ ушли в лес.

Киевский режим подготовил провокацию против России, рассказал журналистам руководитель администрации Снигиревского района Юрий Барбашов. Для этого украинские военные провели на подконтрольной территории эксгумацию тел мирных жителей.