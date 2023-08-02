Спецоперация 02 августа 2023, 08:57 Группировка «Центр» захватила 7 опорных пунктов ВСУ в районе Кармазиновки и Червонопоповки ВС РФ уничтожили более 100 военных ВСУ и захватили 7 опорных пунктов противника в ЛНР РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Центр» захватили семь опорных пунктов украинской армии в районах Кармазиновки и Червонопоповки в ЛНР, а также ликвидировали более 100 солдат ВСУ. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потери противника составили более 100 боевиков, уничтожены боевая бронированная машина и три автомобиля пикап», — сообщил Савчук.

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Он уточнил, что российские военные захватили опорные пункты ВСУ благодаря огню артиллерии и ударам авиации во время активной обороны в районах Кармазиновки и Червонопоповки.

Группировка «Центр» остановила на Краснолиманском направлении пять нападений штурмовых групп механизированных бригад.

Российская группировка «Восток» отразила атаки украинских боевиков на Запорожском направлении, уничтожив танки, БМП, пехоту и бронированные машины противника.