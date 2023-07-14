Спецоперация 14 июля 2023, 08:30 Группировка «Центр» уничтожила опорные пункты, склад и беспилотники ВСУ Войска России сбили дрон-камикадзе и ударили ТОС «Солнцепек» по опорным пунктам ВСУ РИА «Новости»

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Российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» поразили на Краснолиманском направлении пять объектов Вооруженных сил Украины, в том числе два опорных пункта. Авиация уничтожила склад, зенитчики — два беспилотника, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Экипажи тяжелых огнеметных систем „Солнцепек“ нанесли огневое поражение пяти целям, две из которых — опорные пункты националистов», — сказал он.

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Авиация группировки «Центр» нанесла удары возле населенных пунктов Невское, Новая Егоровка и в районе Серебрянского лесничества, уничтожив два пункта временной дислокации, склад и скопление личного состава ВСУ. При помощи зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбили дрон-камикадзе и БПЛА.

Десантники получили ТОС «Солнцепек» весной 2023 года. На Западе главным преимуществом этих комплексов назвали термобарические снаряды, или разрушительные вакуумные бомбы. За прошедшие сутки их использовали не только на Краснолиманском направлении, но и недалеко от Артемовска — возле поселка городского типа Курдюмовка ударили по скоплению войск ВСУ.