02 марта 2023, 15:06
Группировка «Центр» уничтожила до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка российских войск «Центр» за сутки уничтожила до 160 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.
Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились на этом направлении семи боевых бронированных машин и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
Реклама
По данным ведомства, российские военные поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР).
В ведомстве подчеркнули, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.
В районе Краматорска (ДНР) ВСУ потеряли зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». А в районе города Никополь Днепропетровской области российские военные уничтожили радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».
Минобороны РФ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама