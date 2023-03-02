Спецоперация 02 марта 2023, 15:06 Группировка «Центр» уничтожила до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении Минобороны: ВС России уничтожили до 160 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Группировка российских войск «Центр» за сутки уничтожила до 160 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Помимо крупных потерь личного состава, ВСУ лишились на этом направлении семи боевых бронированных машин и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».

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По данным ведомства, российские военные поразили живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Ямполовка (ДНР), Невское, Червонопоповка и Кузьмино (ЛНР).

В ведомстве подчеркнули, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.

В районе Краматорска (ДНР) ВСУ потеряли зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». А в районе города Никополь Днепропетровской области российские военные уничтожили радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».