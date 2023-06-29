Спецоперация 29 июня 2023, 08:29 Группировка «Центр» ударила по восьми районам сосредоточения ВСУ Штурмовики группировки «Центр» ударили по восьми районам сосредоточения живой силы ВСУ РИА «Новости»

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Штурмовики Су-25 группировки войск «Центр» нанесли ракетные удары по восьми районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Кроме того, он сообщил, что экипажи самолетов Су-34 нанесли бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации армии противника, а также опорному пункту и узлу связи. А расчету ЗРК «Тор-М1» удалось сбить беспилотник «Фурия» на Краснолиманском направлении.

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В районе Серебрянского лесничества российские силы вскрыли позиции подразделений механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии Украины. Помимо этого, бойцы «Центра» подавили позиции ствольной артиллерии и минометов противника в ходе контрбатарейной борьбы. Личный состав ВСУ понес серьезные потери. Удалось также ликвидировать боевые бронированные автомобили, машину пехоты и пять пикапов.

Ранее Минобороны рассказало журналистам об ударе авиации ВС России по группе боевиков на Краснолиманском направлении.