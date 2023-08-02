Спецоперация 02 августа 2023, 06:12 Группировка «Центр» сорвала на Краснолиманском направлении 5 нападений Авиация и артиллерия сорвали на Краснолиманском направлении 5 атак штурмовых групп ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска остановили на Краснолиманском направлении пять нападений штурмовых групп механизированных бригад Вооруженных сил Украины, захватили семь опорных пунктов и сбили пять беспилотников. Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил об этом ТАСС.

«В районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнем артиллерии и ударов авиации группировки войск „Центр“ отражено и сорвано пять попыток атаки», — сказал он.

Реклама

Обороняя рубежи около Червонопоповки и Кармазиновки, российские военные захватили семь опорных пунктов. Александр Савчук сообщил, что ВСУ потеряли в этих боях более 100 человек, три пикапа и одну бронемашину.

Силы ПВО перехватили четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников. В рамках контрбатарейной борьбы вывели из строя два украинских миномета, гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Авиация группировки «Восток» ударила по объектам ВСУ около Приютного, Жеребянок и Новоданиловки на запорожском направлении, сообщили «Известия».