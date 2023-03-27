27 марта 2023, 13:42
Группировка «Центр» обнаружила украинские РСЗО «Град» на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные вскрыли место дислокации реактивных систем залпового огня «Град» украинских националистов на Краснолиманском направлении с помощью беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» группировки войск «Центр». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
После получения данных экипажи штурмовой авиации Су-25 нанесли ракетный удар, применив неуправляемые авиационные ракеты.
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Противник понес потери в военной технике и живой силе личного состава, отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что войска группировки «Восток» сбили три украинских беспилотника и три снаряда из американской РСЗО HIMARS на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, сорвав попытку боевиков провести разведку боем.
Также ВСУ после ударов артиллерии и мотострелковых подразделений потеряли свыше 30 бойцов живой силы.
Минобороны РФ
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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