Спецоперация 14 апреля 2023, 08:47 Группировка «Юг» уничтожила ротные опорники ВСУ в районе Звановки Группировка «Юг» уничтожила три украинских ротных опорника в районе Звановки в ДНР РИА «Новости»

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Группировка ВС России «Юг» уничтожила три ротных опорных пункта горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Звановки в ДНР. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«Артиллерийским подразделением 2-го армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ», — отметил Бигма.

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По его словам, противник потерял живую силу и технику. Кроме того, российские силы уничтожили 120-миллиметровый миномет и три артиллерийских орудия в районе Верхнекаменского.

Ранее ракетчики группировки войск «Юг» нанесли удары по объектам 93-й и 63-й отдельных механизированных бригад ВСУ на Донецком направлении. Противник потерял пункт дислокации, склад с боеприпасами и живую силу.

Российские бойцы ранее разгромили опорный пункт украинских боевиков в районе населенного пункта Победа.